Из-за перебоев в работе Реестрового центра нотариусы не могут обслуживать клиентов

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Из-за начавшихся после ливня перебоев в работе информационных систем Реестрового центра нотариусы не могут обслуживать клиентов, сообщила во вторник Литовская нотариальная палата (ЛНП).

«Сегодня совершенно не действуют реестры населения, ипотеки и арестов, сильные перебои в работе публичной электронной услуги сделок по недвижимости. Работа нотариусом полностью парализована, и мы в этой связи приносим извинения клиентам», — сказал для пресс-релиза президент ЛНП Марюс Страчкайтис.

По его словам, выполнять нотариальные действия будет невозможно, пока Реестровый центр не устранит неполадки.

В понедельник вечером министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сообщил, что серверная Реестрового центра после ливня залита водой, специалисты работают над устранением неполадок.

В частности, не действует и необходимая лечебным учреждениям система электронного здравоохранения (e. sveikata).

Пресс-атташе Реестрового центра Миндаугас Самкус во вторник информировал BNS, что информационные системы регистров населения, недвижимости, адресов работают с перебоями.

Среди неработающих систем — реестры ипотеки, арестов имущества, не действует и система самообслуживания Реестрового центра.