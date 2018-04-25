Из-за перебоев в региональном снабжении Литва сама производит большую часть электричества

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В связи с тем, что не действует литовско-шведская электроэнергетическая перемычка NordBalt, а в Риге отключились две когенерационные электростанции, большую часть потребности в электроэнергии Литва во вторник обеспечивает при помощи своих собственных генерирующих мощностей.

Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba утверждает, что контролируемые ею Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция (КГАЭ), блок комбинированного цикла (БКЦ) электростанции в Электренай и Каунасская гидроэлектростанция производят почти 73% потребности страны в электроэнергии.

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Из-за перебоев в Риге во вторник активирован аварийный резерв КГАЭ. Агрегаты этой электростанции обеспечивали аварийный резерв электроэнергии из-за отключения перемычки NordBalt и в воскресенье, и в понедельник.

Между тем БКЦ (или 9-ый блок) в Электренай из-за снижения на рынке предложения по выработке электроэнергии и сформировавшихся благоприятных цен с воскресенья вырабатывает электроэнергию на коммерческой основе. БКЦ находится в постоянной готовности предоставлять и системные услуги.