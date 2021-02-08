Из-за плохих погодных условий в Литву пока не доставлена партия вакцины BioNTech и Pfizer

Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.
«В настоящее время перевозчик ищет другие возможности и ждет хорошей погоды, чтобы вакцина могла быть доставлена воздушным путем еще сегодня поздним вечером, однако вероятно, что погодные условия не изменятся, и вакцина будет доставлена завтра (во вторник — BNS)», — информировала BNS в понедельник пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.
Она отметила, что вакцина в Литву должна была прибыть в понедельник утром.
«Литва не единственная страна Европы, в которую сегодня не была доставлена вакцина», — добавила пресс-секретарь.
Как заявила А. Шукста, из-за опоздания вакцины процесс вакцинирования не пострадает.
По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привито всего 78 тыс. 622 человека, обеими дозами — 45 тыс. 499 человек.
Кроме BioNTech и Pfizer в Литве также идет вакцинация вакцинами от фармакомпаний Moderna и AstraZeneca.