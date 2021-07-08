Из-за полета истребителя прервана пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании

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Проходившая на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеса была прервана, потому что нужно было поднять в воздух один из истребителей, осуществляющих миссию воздушной полиции.

«Наблюдатели за воздушным пространством зафиксировали пролетавшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем два самолета, у которых не было плана полета, которые не поддерживали связь, поэтому была информирована и активирована воздушная полиция», — сказал BNS офицер Штаба обороны по связям с общественностью, капитан Андрюс Дилда.