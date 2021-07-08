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Из-за полета истребителя прервана пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Проходившая на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеса была прервана, потому что нужно было поднять в воздух один из истребителей, осуществляющих миссию воздушной полиции. 

«Наблюдатели за воздушным пространством зафиксировали пролетавшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем два самолета, у которых не было плана полета, которые не поддерживали связь, поэтому была информирована и активирована воздушная полиция», — сказал BNS офицер Штаба обороны по связям с общественностью, капитан Андрюс Дилда. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
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«Один из самолетов, который находился близко от проходившей пресс-конференции, был активирован, и экипаж поднялся в воздух на перехват двух самолетов. Другой самолет поднялся из ангара. Были подняты два истребителя», — добавил он. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Пресс-конференция началась немного после 11.30.

Ее пришлось прервать, хотя Г. Науседа еще не закончил свое выступление — во время трансляции было видно, как персонал готовит истребитель к полету, а президент и премьер Испании уходят с трибун для пресс-конференции. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президентский офис сказал BNS, что пресс-конференцию намечается продолжить позже в четверг. 

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