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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Из-за пошлин литовским производителям придется искать новые рынки

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с введением США таможенных пошлин для литовских молочных продуктов литовским предприятиям придется искать новые рынки.

Кроме того, из-за избыточности рынка в Евросоюзе (ЕС) может снизиться цена на молочное сырье, говорит глава объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании Литвы Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris ассоциации Pieno centras Эгидиюс Симонис.

«Основной продукт экспорта в США – сыры. Для литовских предприятий контракты прекратятся и они не смогут вывозить эти продукты, продукты остаются на предприятиях, сыры придется держать на складах», – сказал BNS Э. Симонис.

По его словам, США не является основным рынком для литовских молокоперерабатывающих компаний, однако в эту страну вывозилась значительная часть продукции.

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«Чтобы вывозить такое количество, которое было по контрактам с США, будет проблематично быстро найти замену, это займет время», – объяснил Э. Симонис.

По его словам, из-за пошлин США в Евросоюзе (ЕС) будет оставаться много молочных продуктов, которые экспортировались в Америку. Крупные экспортеры, например, Дания, Голландия, Италия, Франция, Ирландия будут оставлять предназначавшиеся для США продукты в Европе, поэтому может упасть цена на молочное сырье.

В Федеральном реестре США указано, что пошлины будут распространяться на импортируемые из Литвы сыры, йогурты и другие молочные продукты.

BNS
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