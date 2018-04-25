Из-за пошлин литовским производителям придется искать новые рынки

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В связи с введением США таможенных пошлин для литовских молочных продуктов литовским предприятиям придется искать новые рынки.

Кроме того, из-за избыточности рынка в Евросоюзе (ЕС) может снизиться цена на молочное сырье, говорит глава объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании Литвы Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris ассоциации Pieno centras Эгидиюс Симонис.

«Основной продукт экспорта в США – сыры. Для литовских предприятий контракты прекратятся и они не смогут вывозить эти продукты, продукты остаются на предприятиях, сыры придется держать на складах», – сказал BNS Э. Симонис.

По его словам, США не является основным рынком для литовских молокоперерабатывающих компаний, однако в эту страну вывозилась значительная часть продукции.