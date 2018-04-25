Из-за пошлин литовским производителям придется искать новые рынки

В связи с введением США таможенных пошлин для литовских молочных продуктов литовским предприятиям придется искать новые рынки.
Кроме того, из-за избыточности рынка в Евросоюзе (ЕС) может снизиться цена на молочное сырье, говорит глава объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании Литвы Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris ассоциации Pieno centras Эгидиюс Симонис.
«Основной продукт экспорта в США – сыры. Для литовских предприятий контракты прекратятся и они не смогут вывозить эти продукты, продукты остаются на предприятиях, сыры придется держать на складах», – сказал BNS Э. Симонис.
По его словам, США не является основным рынком для литовских молокоперерабатывающих компаний, однако в эту страну вывозилась значительная часть продукции.
«Чтобы вывозить такое количество, которое было по контрактам с США, будет проблематично быстро найти замену, это займет время», – объяснил Э. Симонис.
По его словам, из-за пошлин США в Евросоюзе (ЕС) будет оставаться много молочных продуктов, которые экспортировались в Америку. Крупные экспортеры, например, Дания, Голландия, Италия, Франция, Ирландия будут оставлять предназначавшиеся для США продукты в Европе, поэтому может упасть цена на молочное сырье.
В Федеральном реестре США указано, что пошлины будут распространяться на импортируемые из Литвы сыры, йогурты и другие молочные продукты.BNS
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