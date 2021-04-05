Из-за потепления и роста ветряной выработки в Скандинавии цены на электроэнергию упали

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В связи с тем, что на прошлой неделе особенно заметно выросла выработка на ветроэлектростанциях в Скандинавии, оптовые рыночные цены на электроэнергию в странах Балтии снизились на 14%.

За период 22–28 марта по сравнению с предыдущей неделей средняя цена на электроэнергию в Литве снизилась на 14% до 45,2 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии — на столько же до 37,8 евро, сообщила Litgrid.

Директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что в связи потеплением уже шестую неделю подряд снижается потребление электроэнергии, между тем выработка ее в Литве немного возросла.

«Выросшая на прошлой неделе в Скандинавии выработка на ветроэлектростанциях обусловила снижение цен во всем регионе, в том числе и в Литве. В Литве ветряная выработка оставалась стабильной и покрывала одну пятую всей потребности страны», — сказал он для пресс-релиза.

Потребление электроэнергии в Литве уменьшалось шестую неделю подряд — за неделю оно снизилось на 1% до 242 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве выросло на 3%, а местные электростанции обеспечивали 37% всех объемов потребления.

За неделю в Литве было выработано 90 гигаватт-часов электроэнергии.

64% потребности страны в электроэнергии было импортировано.