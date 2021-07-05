Из-за потоков мигрантов МВД обратилось к мэриям, рассматривается привлечение армии

«Здесь вопрос не только в помещениях, но и в обеспечении логистики, питания, гигиены», – добавила министр.

По ее словам, для обеспечения безопасности населения будут привлечены все ведомства МДВ, рассматривается привлечение военных-добровольцев.

«Хочу заверить, что со стороны МВД будет обеспечена всесторонняя охрана, с привлечением всех наших ведомств – прежде всего, полиции, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности, попросим помощи у Союза стрелков», – сказала министр.

«Мы также рассматриваем возможность привлечь военных-добровольцев, чтобы они помогли нам контролировать ситуацию, чтобы люди, рядом с которыми расселяют незаконных мигрантов, чувствовали себя в безопасности», – отметила А. Билотайте.

По ее словам, принимаются решения о дополнительной инфраструктуре для приема мигрантов – к 28 июля будут построены модульные домики, в Друскининкайском самоуправлении начнут строить ангары.

Кроме того, А. Билотайте утверждает, что указала начать строительство палаточного городка, в котором мигрантам будет выделено около 1 тыс. мест.

За выходные дни было сообщено о почти 280 задержанных нелегальных мигрантах, которые прибыли в Литву. В субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о задержании 116 таких мигрантов, а в воскресенье – еще о 160. Основная часть мигрантов пересекает границу в Друскининкском самоуправлении.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис ранее в воскресенье сообщил BNS, что мигрантов с Друскнинкской заставы доставляют в приграничные самоуправления, где этим лицам предоставлены помещения.

СОГГЛ также отмечает, что большинство мигрантов рассказывают должностным лицам сходные истории – якобы они обучались в Гродно, а недавно Беларусь ввела новые налоги для таких студентов. Они якобы были выселены из студенческих общежитий, поэтому вынуждены были покинуть страну.

В этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 1098 мигрантов – почти в 12,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

В связи с сильно выросшим потоком нелегальных мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу заявила, что считает наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси местью режима за общую позицию ЕС по расправам Минска с гражданским обществом, репрессиями, захвату гражданского самолета в мае.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна не будет останавливать мигрантов, поскольку якобы из-за применяемых Западом санкций не имеет на это, ни средств, ни ресурсов.