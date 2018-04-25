Из-за проблем в e.sveikata проверенные на мобильных пунктах не получают сообщений

Nuotrauka vilnius.lt

В связи с тем, что четвертый день не удается полностью восстановить работу электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, лица, проверявшиеся на коронавирус на мобильных пунктах не получают отрицательных ответов.

«Люди не получают отрицательных ответов, поскольку такие ответы посылались через СМС-сообщения, это было интегрировано в систему e.sveikata. Сейчас весь этот процесс остановлен, и мы с нетерпением ждем, когда вновь его запустят, чтобы мы могли информировать людей», – сказал BNS глава Каунасской станции скорой медицинской помощи, где действует красная линия, Нериюс Микелёнис.

О положительных ответах людей, как и прежде, информируют звонком.

«О положительных ответах людей информируют лично по телефону, но с отрицательными ответами действительно есть проблемы», – сказал он.

По словам Н. Микелёниса, лица, которые не получают ответов звонят на горячую линию, однако он подчеркивает, что операторы не могут узнать результаты анализов и сообщить их людям, поэтому просят этого не делать.

«Мы хотим попросить, чтобы люди поняли нас, что это не наша вина, и чтобы они не звонили по номеру 1808 с вопросом об ответе на тест коронавируса. Мы действительно не можем им ответить», – сказал Н. Микелёнис.

В результате сильного ливня в понедельник вечером прорвало водосточную трубу и была залита серверная Реестрового центра. По этой причине были перебои в системах многих ведомств.

Большинство серверов центру удалось восстановить, однако система e.sveikata, которая, по словам представителей Реестрового центра, является самой крупной и сложной из всех реестров страны, все еще восстанавливается.

Реестровый центр пока не может ответить, когда она заработает.