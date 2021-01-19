Из-за ремонта отключены две ЛЭП с Беларусью

Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередачи (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.
Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона.
«Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона», — сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.
При реорганизации важной передающей сети Северо-Восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС — Поставы.
Между тем по просьбе белорусского оператора по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс — Молодечно.
Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС — Минская ТЭЦ-5.
В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России.