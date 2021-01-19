Из-за ремонта отключены две ЛЭП с Беларусью

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Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередачи (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.

Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона.

«Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона», — сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.