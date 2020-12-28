Из-за санкций ЕС заморожены счета санатория Belorus в Друскининкай

Санаторий Belorus («Беларусь»), принадлежащий Белорусскому государству в литовском Друскининкай, сообщил, что банк Swedbank заморозил его счета по причине санкций, введенных Евросоюзом.

Глава учреждения Илья Епифанов сказал, что обратиться к литовским ведомствам с тем, чтобы можно выплатить зарплаты работникам, основная часть которых – граждане Литвы.

И. Епифанов сказал BNS в понедельник, что счета заморожены 18 декабря, а указанная банком причина – введенные ЕС санкции.

В списке санкций ЕС нет санатория Belorus, однако в этом месяце в него внесено Главное хозяйственное управление президентской администрации Беларуси, которое, по данным Реестрового центра Литвы, является пайщиком санатория. Сам санаторий действует как публичное учреждение.

«Наш санаторий не попал в список санкций, я перечитал журнал ЕС, где они опубликованы, нашего санатория там нет. Мы не связаны ни с каким физическим лицом, мы являемся собственностью Белорусской Республики, мы не связаны с плохими людьми или плохими делами», – сказал BNS И. Епифанов.

По словам пресс-секретаря Swedbank Саулюса Абрашкявичюса, соблюдая законы, банк не может раскрыть информацию об услугах, предоставляемых конкретным физическим или юридическим лицам.

«В данном конкретном случае мы можем сказать, что банк напрямую информировал клиента о сложившейся ситуации и возможных решениях по поводу зарплат и прочих обязательных выплат», – отметил BNS С. Абрашкявичюс.

«Мы являемся успешным предприятием, которое обеспечивает работой множество людей, которое постоянно и честно платит все налоги, поддерживает Литовское государство, и такая ситуация нам непонятна», – сказал руководитель Belorus.

По его словам, основная часть работников санатория – около 350 человек являются гражданами Литвы. По данным Фонда соцстрахования Литвы (Sodra) в целом в нем работают 393 человека.

«Мы сидим и ломаем голову, что делать, как дальше жить, ведь много людей работают в санатории, мы не можем даже выплатить зарплаты, хотя средства имеются. Мы обратились в определенные ответственные ведомства Литвы, чтобы нам разрешили выплатить зарплаты, чтобы разблокировать счета, мы ждем ответа», – пояснил И. Епифанов.

Он отметил, что с 17 декабря, когда карантинные правила стали более строгими, основная часть работников находятся в простое, однако санаторий частично работает.

Большинство клиентов этого санатория из Беларуси, в основном это дети, однако лечиться сюда приезжают люди со всего мира.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине репрессий против мирных демонстрантов. Управление по делам президента Беларуси было внесено в список санкций 17 декабря.