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Из-за сильного ветра в Клайпедском порту ограничено судоходство

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Во вторник в Клайпедском порту было ограничено судоходство связи с усилением ветра.

В данный момент разрешения зайти в порт ожидают три судна, а выйти – пять, сообщил порт.  

По словам представителя порта по связям с общественностью Довиле Рингис, судоходство ограничено с 8 часов 45 минут вторника. 

Сегодня утром скорость ветра составила 17 метров в секунду, порывами – до 22 м/с, высота волн составила почти 4,5 метра.

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