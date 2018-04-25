Из-за сильного ветра в Клайпедском порту ограничено судоходство

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Во вторник в Клайпедском порту было ограничено судоходство связи с усилением ветра.

В данный момент разрешения зайти в порт ожидают три судна, а выйти – пять, сообщил порт.

По словам представителя порта по связям с общественностью Довиле Рингис, судоходство ограничено с 8 часов 45 минут вторника.

Сегодня утром скорость ветра составила 17 метров в секунду, порывами – до 22 м/с, высота волн составила почти 4,5 метра.