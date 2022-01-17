Из-за снегопада самолеты из Риги направляются в аэропорты Литвы

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Часть самолетов, которые должны были совершить посадку в Рижском аэропорту, из-за снегопада направляются в аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги, подтвердили BNS в компании Lietuvos oro uostai.

«По нашим данным, в определенный период самолеты из Риги направлялись в наши аэропорты из-за плохих погодных условий», — сказал BNS представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

По его словам, один самолет авиакомпании Air Baltic совершил посадку в Каунасе, в Вильнюс еще раньше сели два самолета Wizz Air и Air Baltic, также в него направлены еще два самолета Air Baltic из Дубая и Парижа.

Еще один самолет Air Baltic, летевший из Копенгагена в Ригу, был направлен в аэропорт Паланги.

По словам Василяускаса, погодные условия во всем региона очень переменчивые, однако сейчас самолеты могут садиться в аэропортах Литвы.

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