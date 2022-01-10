Из-за спора с Китаем в Вильнюс прибывает германский политик

Обсудить проблемы бизнеса, связанные с введенными Китаем ограничениями, в Вильнюс прибывает член правительства Германии, подтвердили порталу 15min.lt три не связанных между собой источника.
Госсекретарь Министерства экономики Франциска Катарина Брантнер встретится с представителями литовских властей по прошествии нескольких недель после того, как Торговая палата Германии и стран Балтии предупредила о проблемах германских инвесторов в Литве.
Позиция Германии в споре Литвы и Китая относительно тайваньского представительства может сыграть решающую роль. Берлин поддерживает хорошие торговые связи с Китаем, которые особенно важны для автомобильной промышленности Германии. Свои заводы в Литве есть у германских предприятий автомобильной промышленности Hella и Continental.
И министр иностранных дел, и прибывающая в Литву политик принадлежат к «зеленым» Германии, которые настроены более критично в отношении властей Китая.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено
Комментариев: 2
Вот фрицам головная боль от таких недоумков!
А чо поделаешь сами зазвали всякую шваль и сами хотят быть лидерами ЕС. Вот и разруливайте!
Натворили дел своей безбашенностью, безграмотностью! Хотели укусить слона,послушались дядю Сэма, ведёте себя как скандальная баба- сплетница на рынке, а теперь просите о защите.Правду говорят: как консерваторы у власти — жди беду.Кубилюс тогда натворил дел, теперь вообще наихудшая команда для экономики страны и для людей страны.