Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты

Фото kam.lt

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Российские военные учения в регионе Балтийского моря привели к тому, что российские военные самолёты, пролетавшие над Балтийским морем, истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе чаще обычного сопровождали их военные самолёты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы — с 26 августа по 1 сентября это происходило 11 раз.

Большинство из них были истребителями и транспортными самолетами, некоторые из них летели без функционирующего радиолокационного ретранслятора, без плана полёта или не поддерживали связь с Центром управления воздушным движением.

Пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте заявила BNS, что российская авиация стала более активной в связи с интенсивным проведением военных учений в регионе Балтийского моря.

На стыке июля и августа истребители НАТО для сопровождения российских военных самолётов за неделю взлетали 14 раз.

Миссия по охране воздушного пространства в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО, и осуществляется из Литвы и Эстонии.

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