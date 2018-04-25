Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

МИД Литвы рекомендует гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, пока не будет обуздано распространение коронавируса в этой стране.

«МИД рекомендует временно не ездить в Китай», – сказала BNS в понедельник пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

По данным министерства, в Китае сейчас находится около 300 граждан Литвы.

МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.