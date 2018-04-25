Из-за угрозы коронавируса Польша вводит на границе с Литвой санитарный контроль

«Есть информация, что у кого-то выборочно и температуру замерят, и маршрут спросят, проверят автомобили, но отчасти это делается и сейчас. Всеобщий контроль не вводится, они должны проводить проверки выборочно», – сказал BNS во вторник представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Похожие меры применяют и литовские пограничники, но у них нет приборов для измерения температуры.

Г. Мишутис не располагает данными о том, что из-за этих мер на границе могут образоваться очереди.

Литовские пограничники с конца февраля тоже выборочно останавливают автомобили на границе с Польшей и Латвией и предоставляют информацию, спрашивают, куда люди едут, раздают информационные флаеры.

В Польше выявлено 17 случаев коронавируса. В Литве пока только один — им заразилась вернувшаяся из Италии жительница Шяуляй.

Во всем мире число заражённых коронавирусом превышает 115 тыс. человек, более 4 тыс. человек умерло, 64 тыс. выздоровели.