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Из-за угрозы коронавируса Польша вводит на границе с Литвой санитарный контроль

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Из-за угрозы коронавируса Польша со вторника вводит на границе с Литвой санитарный контроль.

Как информировало посольство Польши в Литве, пассажиров автобусов просят представить анкеты с контактной информацией.

«Мы просим всех пассажиров, ради их же здоровья, честно заполнять анкеты, а перевозчиков и операторов – по возможности – предоставлять пассажирам анкеты для заполнения заранее, чтобы контроль на границе проходил быстро и слаженно», – говорится в сообщении посольства.

Портал tv3.lt сообщил, что на границе с Литвой может выборочно производиться измерение температуры людей.

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«Есть информация, что у кого-то выборочно и температуру замерят, и маршрут спросят, проверят автомобили, но отчасти это делается и сейчас. Всеобщий контроль не вводится, они должны проводить проверки выборочно»,  – сказал BNS во вторник представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Похожие меры применяют и литовские пограничники, но у них нет приборов для измерения температуры.

Г. Мишутис не располагает данными о том, что из-за этих мер на границе могут образоваться очереди.

Литовские пограничники с конца февраля тоже выборочно останавливают автомобили на границе с Польшей и Латвией и предоставляют информацию, спрашивают, куда люди едут, раздают информационные флаеры.

В Польше выявлено 17 случаев коронавируса. В Литве пока только один — им заразилась вернувшаяся из Италии жительница Шяуляй.

Во всем мире число заражённых коронавирусом превышает 115 тыс. человек, более 4 тыс. человек умерло, 64 тыс. выздоровели.

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