Из-за улучшения ситуации с коронавирусом смягчаются ограничения на военной службе

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В связи с тем, что в Литве улучшается ситуация с коронавирусом, частично снимаются ограничения на военной службе и при проведении военных учений, информировало Министерство обороны.

Как сообщается, со среды численность военнослужащих во время учений со среды увеличена с 30 (подразделение величины отряда) до 100 (подразделения величины роты), а с 16 июня уже можно будет проводить и учения с участием до 150 человек. По разрешению главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) военные смогут выезжать и на международные учения в других странах.

Также возобновляют работу и военные учреждения, работающие с призывниками.

По словам главнокомандующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса, армия сохраняла высокую боевую готовность в течение всего периода карантина, с отдельными случаями коронавируса в армии удалось справиться и не допустить его распространения.

«Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается, поэтому я разрешаю военным единицам возобновить учения и не на военных территориях. Так постепенно мы возвращаемся к обычному темпу военной подготовки», — сказал В. Рупшис.

Обучение в военных учебных заведениях может быть возобновлено. Также снимаются все ограничения в плане физической подготовки военнслужащих, однако в тренировках по командным видам спорта смогут участвовать только военнослужащие из одного подразделения.

Во время пандемии в ВС Литвы COVID-19 заболело 15 военнослужащих и гражданских работников, 14 из них уже выздоровели.

Во время карантина военная подготовка в армии не была полностью прекращена, она проводилась с определенными ограничениями.

BNS