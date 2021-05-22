Из-за уменьшения продаж электроэнергии упала выручка Inter RAO Lietuva

«Из-за сокращения объемов продаж электроэнергии в силу изменения рыночных условий примерно на треть сократилась и выручка предприятия, а показатель прибыли деятельности стал отрицательным. Из-за менее благоприятной скорости ветра меньше электроэнергии выработал и продал принадлежащий предприятию парк ветроэлектростанций», — сказал для пресс-релиза гендиректор Inter RAO Lietuva Гедрюс Бальчюнас.

«Однако отрицательные факторы компенсировала успешная финансовая деятельность компании, обусловившая положительный окончательный заработок», — добавил он.

Убыток предприятия от деятельности составил 424 тыс. евро (в январе-марте прошлого года — 400 тыс. евро прибыли от деятельности). Однако прибыль от финансовой и инвестиционной деятельности компенсировала понесенные убытки и чистая прибыль компании в первом квартале была 3,3 млн евро (год назад — 558 тыс. евро).

Прибыль предприятия до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) была 4 млн евро — в пять раз больше, чем год назад (0,8 млн евро).

Консолидированные результаты всей группы предприятий Inter RAO Lietuva до аудита, обнародованные через Варшавскую биржу, показывают, что выручка группы была 122,3 млн евро — на 110% больше, чем в такое же время в прошлом году (58,2 млн евро). Чистая прибыль возросла на 229% до 7,9 млн евро (2,4 млн евро), а показатель EBITDA группы — на 154% до 9,4 млн евро (3,7 млн евро).

Группе принадлежат головное предприятие и дочерние компании Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polskaи Vydmantai wind park.

51% акций Inter RAO Lietuva принадлежит финской компании RAO Nordic OY, 29% акцй — литовской инвесткомпании Scaent Baltic. Еще 20% акций находится в свободном обращении на Варшавской бирже.