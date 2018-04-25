Из-за уровня заболеваемости ковидом Германия внесла Литву в список регионов риска

Фото BFL/ Ирмантас Гялунас

Из-за эпидемиологической ситуации в пятницу Германия внесла Литву в список регионов риска, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным МИД Литвы, с утра пятницы вся Литва, за исключением Утенского уезда, будет объявлена в Германии «регионом риска».

Это означает, что после приезда в Германию нужно будет либо самоизолироваться, либо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более двух дней назад, либо сделать тест сразу по прибытии и получить отрицательный ответ.

Обнародованный в Германии в пятницу перечень регионов риска вступает в силу в полночь воскресенья.



BNS