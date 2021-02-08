Из-за увеличения числа заражений на предприятиях полиция обещает «неожиданные проверки»

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе намерена уделить им больше внимания и обещает «неожиданные проверки».

«Обратим больше внимания на предприятия (…) При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами будем приводить неожиданные проверки таких предприятий», — в понедельник заявил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.