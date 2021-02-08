Из-за увеличения числа заражений на предприятиях полиция обещает «неожиданные проверки»

В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе намерена уделить им больше внимания и обещает «неожиданные проверки».
«Обратим больше внимания на предприятия (…) При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами будем приводить неожиданные проверки таких предприятий», — в понедельник заявил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.
По данным Национального центра общественного здоровья, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом установлены на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.
В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.
Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Паневежисе, на швейном предприятии в Радвилишском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.
С начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 187 тыс. 39 человек, 138 тыс. 207 человек выздоровело, 43 тыс. 506 человек — болеют.
Число смертей от коронавируса в стране — 2955.