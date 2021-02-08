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Из-за увеличения числа заражений на предприятиях полиция обещает «неожиданные проверки»

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе намерена уделить им больше внимания и обещает «неожиданные проверки».

«Обратим больше внимания на предприятия (…) При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами будем приводить неожиданные проверки таких предприятий», — в понедельник заявил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.

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По данным Национального центра общественного здоровья, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом установлены на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.

В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.

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Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Паневежисе, на швейном предприятии в Радвилишском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.

С начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 187 тыс. 39 человек, 138 тыс. 207 человек выздоровело, 43 тыс. 506 человек — болеют.

Число смертей от коронавируса в стране — 2955.

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