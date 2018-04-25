Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила ноту Беларуси

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила Беларуси ноту, в которой официально просит предоставить информацию, фиксировалось ли в соседнем государстве загрязнение реки.

Об этом BNS во вторник информировал советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.

«Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене завизировала ноту Беларуси по поводу возможного загрязнения Немана. Нота будет передана МИД Литвы, чтобы передать по дипломатическим каналам соседней Беларуси», – сказала она.

После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.

Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.

Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели.