Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила ноту Беларуси

Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила Беларуси ноту, в которой официально просит предоставить информацию, фиксировалось ли в соседнем государстве загрязнение реки.
Об этом BNS во вторник информировал советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.
«Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене завизировала ноту Беларуси по поводу возможного загрязнения Немана. Нота будет передана МИД Литвы, чтобы передать по дипломатическим каналам соседней Беларуси», – сказала она.
После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.
Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.
Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели.