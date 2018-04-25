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Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по «горячей линии», сообщило в понедельник правительство.

«Создается «горячая линия» между посольством Китайской Народной Республики (КНР) в Литве и Министерством иностранных дел (МИД) нашей страны, а также Министерством здравоохранения для быстрого обмена актуальной информацией», – говорится в сообщении.

В понедельник вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис и посол Китая в Литве Жифей Шень обсудили превентивные действия в связи с коронавирусом.

«Посольство Китая сделает все, чтобы в Литве не было ни одного заражения коронавирусом. Посольство Китая готово всесторонне сотрудничать с ведомствами Литвы», – приведены в сообщении слова посла.