Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по «горячей линии», сообщило в понедельник правительство.
«Создается «горячая линия» между посольством Китайской Народной Республики (КНР) в Литве и Министерством иностранных дел (МИД) нашей страны, а также Министерством здравоохранения для быстрого обмена актуальной информацией», – говорится в сообщении.
В понедельник вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис и посол Китая в Литве Жифей Шень обсудили превентивные действия в связи с коронавирусом.
«Посольство Китая сделает все, чтобы в Литве не было ни одного заражения коронавирусом. Посольство Китая готово всесторонне сотрудничать с ведомствами Литвы», – приведены в сообщении слова посла.
Д. Матулёнис попросил китайского посла регулярно и оперативно информировать правительство Литвы, ведомства и Группу по управлению угрозами и превенции кризисов канцелярии правительства об актуальной ситуации, связанной с коронавирусом.
Сейчас в мире установлено более 17 тысяч случаев коронавируса, около 400 человек умерло от этого распространяющегося в Китае вируса. Несколько случаев заболевания зарегистрировано и в Европе.
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