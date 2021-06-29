Литовский премьер Ингрида Шимоните из-за встречи с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен изменила график своего визита в Эстонию.
«Время визита было согласовано с У. фон дер Ляйен с учетом возможности премьера вернуться после визита в Эстонию 2 июля. И для этого нужно было изменить график», — сказала в понедельник BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.
Об изменениях в графике визита в Таллин из-за встречи с главой ЕК в понедельник первым сообщило Литовское радио LRT.
В графике У. фон дер Ляйен указано, что она посетит Литву в пятницу.
Планируется, что председатель ЕК посетит большую часть государств-членов Евросоюза (ЕС), на этой неделе она также посетит Словению.
Фонд восстановления после пандемии утвердили все члены ЕС, последними этой сделали в конце мая Австрия и Польша.
Правительство Литвы 14 мая представило ЕК план «Литва нового поколения» стоимостью 2,2 млрд евро.
“Из-за встречи с У. фон дер Ляйен И. Шимоните изменила график визита в Эстонию”
Изменила график Шимоните,
С фон дер Ляйен встретилась она!
В Таллине Ингриду не ищите,
Там её не будет ни хрена.