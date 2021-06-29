Из-за встречи с У. фон дер Ляйен И. Шимоните изменила график визита в Эстонию

Об изменениях в графике визита в Таллин из-за встречи с главой ЕК в понедельник первым сообщило Литовское радио LRT.

В графике У. фон дер Ляйен указано, что она посетит Литву в пятницу.

Планируется, что председатель ЕК посетит большую часть государств-членов Евросоюза (ЕС), на этой неделе она также посетит Словению.

Фонд восстановления после пандемии утвердили все члены ЕС, последними этой сделали в конце мая Австрия и Польша.

Правительство Литвы 14 мая представило ЕК план «Литва нового поколения» стоимостью 2,2 млрд евро.