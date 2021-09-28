Из-за холодов Литва не будет менять стратегию разворачивания мигрантов – A. Билотайте

С приходом холодов Литва не планирует изменять свою стратегию по недопущению в страну мигрантов, но помощь им будет оказываться, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
«Стратегия будет такой же, мы не будем ее менять, потому что принято решение о защите своих границ, и мы их будем защищать — я должна ясно это заявить», — сказала министр.
«Но, конечно, гуманитарная помощь будет оказываться — она и должна оказываться», — добавила она.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация. С августа применяется политика разворачивания мигрантов.
После этого были случаи, когда мигранты застревали на границе, так как силовики Беларуси отказывались их пропускать назад.
В Польше такая группа жила на границе несколько недель, а страну критиковали защитники прав человека.