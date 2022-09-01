Избыточная смертность в ЕС снижается

Эксперты отмечают, что обстановка с избыточной смертностью в разных странах Евросоюза различается, порой – существенно. В июне этого года самый высокий уровень избыточной смертности наблюдался в Португалии (+24%), что превышает средний показатель в ЕС более чем втрое. По состоянию на июнь 2022-го в тройку стран с наиболее тяжёлой ситуацией также вошли Испания (+17%) и Эстония (+16%). В четырёх государствах ЕС избыточная смертность оказалась отрицательной – в Венгрии (−0,3%), Италии (−1%), Словакии (−2%) и Болгарии (−8%).

В Германии пик избыточной смертности пришёлся на декабрь 2020 года, когда её уровень крайне резко повысился до +30%. По сравнению с октябрём 2020 года рост составил 24,6%. В январе 2021 года избыточная смертность в ФРГ снизилась до +23,4% и в феврале достигла отрицательного значения (−1,7%). Наиболее низкий показатель был отмечен в марте 2021 года (−9%). В январе текущего года уровень избыточной смертности в Германии был относительно невысоким и составлял +3,2%, а в феврале вновь опустился до отрицательного значения (−1,4%) – впервые с февраля 2021 года. Однако к июню избыточная смертность вновь заметно выросла – до +10,7%.

Уровень избыточной смертности позволяет судить о том, насколько и в какую сторону реальное количество смертей за исследуемый период отличается от ожидаемого. Отрицательные значения избыточной смертности означают, что количество смертей оказалось меньше, чем было указано в прогнозах экспертов.