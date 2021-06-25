Изменен порядок получения компенсируемых лекарств

Закон вступит в силу с 1 июля этого года. С июля также вступит в силу положение, регулирующее, когда министр здравоохранения может исключить лекарственные препараты и медицинские устройства из прейскуранта на компенсируемые медицинские препараты.

C 1 января 2022 года вступают в силу следующие положения: если в первый раз или по истечении 12 месяцев в электронном рецепте с пометкой «Первое назначение» прописывается только генерический (копии оригинальных) компенсируемый лекарственный препарат, то в аптеке пациенту продается компенсируемый лекарственный препарат, для которого доплата в ценовой группе компенсируемых лекарственных средств наименьшая, за исключением случаев, когда выявлен перерыв в поставке лекарственного препарата с наименьшей доплатой или когда пациенту не может быть продано компенсируемое лекарственное средство с наименьшей доплатой соответствующей дозировки.

Установлено, что ограничения на количество дозировок лекарственных средств, разрешенных к реализации, утвердит министр здравоохранения с учетом размеров упаковок зарегистрированных лекарственных средств и возможностей их разделения.

Если невозможно продать пациенту компенсируемый лекарственный препарат с наименьшей доплатой, то ему будет продан следующий по очереди компенсируемый лекарственный препарат с наименьшей доплатой.

Кроме того, как сообщается, если в вышеуказанных случаях пациент отказывается от покупки компенсируемого лекарственного средства с наименьшей доплатой, ему можно продать другой компенсируемый лекарственный препарат с общим названием, силой действия и фармацевтической формой, указанными в рецепте, если пациент доплатит за это лекарственное средство.

Информация «ЛК», BNS