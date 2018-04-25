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Изменение расписания транспорта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

На этой неделе для удобства граждан в Вильнюсе изменилось расписание автобусов 4 G, 14, 15, 27, 28, 39, 50, 51, 54, 66, 67, 75, 87 и 115 маршрутов и троллейбусов 12 и 21 маршрутов. Коррективы внесли по просьбе жителей и компаний для улучшения качества сообщения с удаленными от центра точками.

«С сентября действует новое осеннее расписание, по которому поступило немало замечаний и просьб. Мы стараемся прислушиваться к потребностям пассажиров, поэтому учли их пожелания», – сказала руководитель предприятия самоуправления «Услуги сообщения» Модеста Гусаровене.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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