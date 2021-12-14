Изменения к договору с «Беларуськалием» должна была утверждать комиссия – Шимоните

Изменения к соглашению между находящейся в госуправлении ж/д компанией Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» должна была одобрить Правительственная комиссия по оценке важных для нацбезопасности сделок, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
В интервью телепередаче «Тема дня» телеканала LRT премьер отметила, что в октябре Lietuvos gelezinkeliai корректировали договор с белорусской компанией, предусмотрев в нем обязательство предоплаты за услуги транспортировки, и это понятно.
«Однако кажется, что были и другие изменения в договоре. Тогда возникает вопрос, почему этот договор не оказался на столе комиссии по нацбезопасности, где он должен был оказаться, по предварительным оценкам. (…) Очевидно, картина ответственности действительно более разнообразна и тока, и договор сейчас действительно оценивают, он будет оценен и в комиссии, и здесь будут определенные последствия», – заверила она.
По словам премьера, договор между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» можно расторгнуть несколькими способами, и не обязательно это означает, что транзит удобрений должен был завершиться 8 декабря, когда вступили в силу санкции США, поскольку сами американцы предусмотрели более длительные сроки для завершения сделок для «своих субъектов».
«Естественно, что в этих обстоятельства одни указывают пальцем на других. Но я надеюсь, что будет достаточно мудрости все же договориться о том, как диагностировать ситуацию и решения», – сказала глава правительства.
Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается, несмотря на введенные США на прошлой неделе санкции против компании. Транзит не прекратился, поскольку «Беларуськалий», до вступления в силу санкций, в ноябре внес предоплату за транспортировку Литовским железным дорогам Lietuvos gelezinkeliai.
Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» после вступления санкций в силу, хотя оно заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве
В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационным ущербом.