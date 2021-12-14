Изменения к договору с «Беларуськалием» должна была утверждать комиссия – Шимоните

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Изменения к соглашению между находящейся в госуправлении ж/д компанией Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» должна была одобрить Правительственная комиссия по оценке важных для нацбезопасности сделок, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

В интервью телепередаче «Тема дня» телеканала LRT премьер отметила, что в октябре Lietuvos gelezinkeliai корректировали договор с белорусской компанией, предусмотрев в нем обязательство предоплаты за услуги транспортировки, и это понятно.

«Однако кажется, что были и другие изменения в договоре. Тогда возникает вопрос, почему этот договор не оказался на столе комиссии по нацбезопасности, где он должен был оказаться, по предварительным оценкам. (…) Очевидно, картина ответственности действительно более разнообразна и тока, и договор сейчас действительно оценивают, он будет оценен и в комиссии, и здесь будут определенные последствия», – заверила она.