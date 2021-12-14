Изменения к договору с «Беларуськалием» не были существенными – Lietuvos gelezinkeliai

Осенние изменения к договору, заключенному между находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и белорусским производителем удобрений «Беларуськалий», не были существенными.
Так ж/д компания комментирует высказывание премьер-министра Ингриды Шимоните о том, что изменения договора должна была рассмотреть правительственная комиссия, оценивающая безопасность сделок с точки зрения нацбезопасности.
«Изменение по поводу предоплаты является незначительным, поэтому в комиссию не обращались. Тем более, что это изменение снизило риски для компании, а не увеличило их», — сказал BNS во вторник представитель ж/д компании по связям с общественностью Мантас Дубаускас.
По его словам, поправки к договору, подписанные 21 октября, предусматривают переход на авансовые платежи. Кроме того, официальные изменения предусматривали, что права и обязанности грузоперевозчика были переданы дочерней компании Lietuvos gelezinkeliai – LTG Cargo.
Долгосрочный договор и соглашение и о тарифах и сборах за дополнительные услуги между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» были подписаны 16 марта 2018 года, когда, по утверждению железных дорог, не было обязанности обращаться в Правительственную комиссию по оценке национальной безопасности.
Однако, эта комиссия была сформирована указом премьер-министра от 2 марта 2018 года, и с тех пор закон требует, чтобы закон проверял операции стратегических компаний, если они превышают 10% годового дохода компании. Кроме того, госпредприятия должны проинформировать комиссию о существенных изменениях в к уже заключенным сделкам, если при расторжении сделки они понесут убытки, превышающие 2,5% дохода.
Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил, что расторжение договора с «Беларуськалием» грозит компании судебными исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.
Транзит удобрений продукции «Беларуськалия» через Литву продолжается, несмотря на введенные США на прошлой неделе санкции против компании.
Правительство заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Литовскими железными дорогами и Беларуськалием после вступления санкций в силу, хотя оно утверждает, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.
Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» после вступления санкций в силу, хотя оно заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.
В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационным ущербом.