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Изменения правил перевозки пассажиров

Фото BFL/Andrius Ufartas

Из-за объявленного в стране карантина необходимо соблюдать новые правила перевозки пассажиров в такси и при услуге подвоза.

УКАЗАНИЯ:

— водители автобусов должны быть изолированы от пассажиров;  двухместное сиденье за водителем занимать запрещено.

— пассажиру запрещено входить/выходить через передние двери рядом с водителем, если в автобусе есть другие двери.

— при перевозке пассажиров их рассадка должна быть расположена в шахматном порядке.

— в транспортных средствах запрещено перевозить стоячих пассажиров, исключая движение по маршрутам транспорта регулярного городского сообщения. В транспорте регулярного городского маршрута расстояние между людьми не должно быть менее одного метра. В поездах и пригородных автобусах число пассажиров должно быть наполовину меньше, чем бывает обычно.

—  при оказании услуг такси или подвоза пассажир не должен находиться рядом с водителем (на переднем сиденье). В автомобиле на видном месте должна быть четкая информация о мерах защиты от коронавируса.

ВАЖНО:

Для каждого пассажира на видном месте должна быть размещена информация о коронавирусе и самых первых средствах дезинфекции, а также предоставлены все средства для дезинфекции рук при входе и выходе из транспорта.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ:

После любого рейса, любого обслуживания клиентов, неважно, на какие дальние расстояния был заказ, вы должны дезинфицировать и проветрить свое транспортное средство, обработать дезинфицирующим средством все поверхности– ручки, сиденья и т. п., дезинфекция обязательна после каждого рейса. Рядом с водителем (на переднем сиденье) возить пассажиров сейчас запрещается.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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