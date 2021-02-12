Изменения в порядке выплаты пособий

Также разовое пособие назначается семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. Его размер составляет 40 базовых социальных выплат (сейчас – 1 БСВ 40 евро).

На единовременное пособие могут претендовать лица, отбывшие наказание не менее 6 месяцев в исправительном учреждении (4 БСВ), семьи социального риска при рождении ребенка (7 БСВ).