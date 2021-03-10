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Изменятся время торговли алкоголем, возрастные ограничения, требования к рекламе

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что в ближайшее время правящие внесут в Сейм на рассмотрение поправки к закону, предусматривающие смягчение запретов на алкоголь.

Связанные с контролем алкоголя законы должны появиться на повестке дня сейма в апреле, говорит председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен. 

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Как сказала спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas, сейчас при пересмотре запретов выделяют наименее действенные и те, которые лишь имитировали борьбу с алкоголизмом. 

«Думаю, что пересмотрев этот пакет запретов, мы выделим те, которые не действуют, которые противоречат здравому смыслу, и заменим их», — добавила она.

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По словам В. Чмилите-Нильсен, вероятно, будут изменены возрастные ограничения, с которых можно употреблять алкоголь, а также время торговли спиртными напитками.

В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что ранее установленные запреты были полезны не во всех случаях.

«Среди молодежи потребление алкоголя не уменьшилось», — заявила спикер Сейма.

В Литве с 2018 года нельзя покупать и употреблять алкоголь лицам моложе 20 лет, полностью запрещена реклама алкоголя: его нельзя рекламировать на наружных рекламных щитах, на веб-сайтах или в журналах, а также в торговых местах, кроме предприятий общественного питания. Сокращено время продажи алкоголя с 10.00 до 20.00 по субботам и с 10.00 до 15.00 по воскресеньям.

Сейм в среду собирается на весеннюю сессию: первое заседание проводится в здании парламента, однако на следующей неделе решением правления из-за эпидемиологической ситуации заседания сейма будут проводиться в удаленном режиме. 

Информация ЛК по сообщению BNS

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