Изменятся время торговли алкоголем, возрастные ограничения, требования к рекламе

По словам В. Чмилите-Нильсен, вероятно, будут изменены возрастные ограничения, с которых можно употреблять алкоголь, а также время торговли спиртными напитками.

В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что ранее установленные запреты были полезны не во всех случаях.

«Среди молодежи потребление алкоголя не уменьшилось», — заявила спикер Сейма.

В Литве с 2018 года нельзя покупать и употреблять алкоголь лицам моложе 20 лет, полностью запрещена реклама алкоголя: его нельзя рекламировать на наружных рекламных щитах, на веб-сайтах или в журналах, а также в торговых местах, кроме предприятий общественного питания. Сокращено время продажи алкоголя с 10.00 до 20.00 по субботам и с 10.00 до 15.00 по воскресеньям.

Сейм в среду собирается на весеннюю сессию: первое заседание проводится в здании парламента, однако на следующей неделе решением правления из-за эпидемиологической ситуации заседания сейма будут проводиться в удаленном режиме.

Информация ЛК по сообщению BNS