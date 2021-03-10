Изменятся время торговли алкоголем, возрастные ограничения, требования к рекламе

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что в ближайшее время правящие внесут в Сейм на рассмотрение поправки к закону, предусматривающие смягчение запретов на алкоголь.
Связанные с контролем алкоголя законы должны появиться на повестке дня сейма в апреле, говорит председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Как сказала спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas, сейчас при пересмотре запретов выделяют наименее действенные и те, которые лишь имитировали борьбу с алкоголизмом.
«Думаю, что пересмотрев этот пакет запретов, мы выделим те, которые не действуют, которые противоречат здравому смыслу, и заменим их», — добавила она.
По словам В. Чмилите-Нильсен, вероятно, будут изменены возрастные ограничения, с которых можно употреблять алкоголь, а также время торговли спиртными напитками.
В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что ранее установленные запреты были полезны не во всех случаях.
«Среди молодежи потребление алкоголя не уменьшилось», — заявила спикер Сейма.
В Литве с 2018 года нельзя покупать и употреблять алкоголь лицам моложе 20 лет, полностью запрещена реклама алкоголя: его нельзя рекламировать на наружных рекламных щитах, на веб-сайтах или в журналах, а также в торговых местах, кроме предприятий общественного питания. Сокращено время продажи алкоголя с 10.00 до 20.00 по субботам и с 10.00 до 15.00 по воскресеньям.
Сейм в среду собирается на весеннюю сессию: первое заседание проводится в здании парламента, однако на следующей неделе решением правления из-за эпидемиологической ситуации заседания сейма будут проводиться в удаленном режиме.
Информация ЛК по сообщению BNS