Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы

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Израиль намерен отправлять на 14-дневный карантин всех прибывших из-за границы. Такие меры связаны с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху, передает Reuters.

Таким образом Израиль планирует сотрудничать с США в борьбе с распространением коронавируса.

«Мы договорились с правительством США о технологическом сотрудничестве для разработки обширных и очень быстрых методов тестирования, а также по поводу разработки вакцин», – сказал Биньямин Нетанияху.

Израиль также планирует разработать собственное тестирование на коронавирус, которое можно будет провести в домашних условиях. Правительство пока не приняло решение о запрете на передвижение для путешественников из США или о требовании посадить их на обязательный карантин.