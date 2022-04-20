Израиль готов организовать встречу Зеленского и Путина в Иерусалиме

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Власти Израиля подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина. Об этом сказал посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, сообщает ТАСС в среду, 20 апреля.

«Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они должны принять соответствующее решение», – заявил дипломат.

Он также отметил, что Израиль счел бы за «большую честь» проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на территории его страны.

«Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле», – сказал Александр Бен Цви и добавил, что «военные действия – это всегда худший вариант».

Отметим, что еще в марте Зеленский предлагал провести переговоры с Путиным в Израиле. По его мнению, неправильно и неконструктивно встречаться в России, Украине или Беларуси.