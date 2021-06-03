Израиль готов вакцинировать детей и подростков

Тревожные сообщения о побочных эффектах у подростков сейчас рассматривают органы здравоохранения США. Им поступили десятки сообщений о легких проблемах с сердцем — заболевании, называемом миокардитом.

Заболевание у вакцинированных молодых людей в США появлялось после вакцинации вакцинами Pfizer-BioNtech и Moderna. Как известно, именно Pfizer вакцинировали от коронавируса в Израиле почти всех взрослых.

В Израиле, апрельский отчет Министерства здравоохранения о побочных эффектах вакцины Pfizer-BioNtech вызвал опасения по поводу возможной связи между второй прививкой и несколькими десятками случаев миокардита.

В сообщении говорится, что 60 больных миокардитом прошли курс лечения и выписаны из больницы в хорошем состоянии. Двое из пациентов, которые, как сообщается, были здоровы до вакцинации, в том числе 22-летняя женщина и 35-летний мужчина, умерли.