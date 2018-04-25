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Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения

Фото pixabay.com

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений. Текст заявления Израиля, ОАЭ и Соединенных Штатов Америки, которые выступали посредником, опубликован в Twitter-аккаунте президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бен Заид, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ, договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Как сообщает ТАСС, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Израиль и ОАЭС планируют продолжать усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19.

Делегации двух сторон встретятся в ближайшие недели для подписания ряда двусторонних соглашений. Речь идет о документах в сфере инвестиций, туризма, авиасообщения.

belta.by

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