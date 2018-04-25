Израиль и ОАЭ установили безвизовый режим

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Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в сфере науки и технологий. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило информагентство ТАСС.

Представители обеих стран поставили подписи на документах в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы Минфина США Стивена Мнучина и государственного министра финансов ОАЭ Обeйда бен Хумейда ат-Тайера.

Напомним, в середине сентября Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о нормализации отношений. Израиль пообещал прекратить распространение своего суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан.