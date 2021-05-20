Израиль и ХАМАС указали сроки прекращения огня

В руководстве движения ХАМАС в среду, 19 мая, заявили, что перемирие с Израилем может быть достигнуто в ближайшие сутки, тогда как Израиль, по данным СМИ, готов прекратить огонь не ранее пятницы.

Так, секретарь Центрального комитета ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Джибриль Раджуб в интервью телеканалу Asharq заявил, что благодаря усилиям арабских стран во главе с Египтом подготовлен проект соглашения с Израилем о прекращении огня в ближайшие 24 часа.

«Мы ожидаем, что текущие бои прекратятся в ближайшие часы», — уточнил он.

В то же время телеканал Channel 12 утверждает, что «израильские силовики и политики сходятся во мнении о том, что перемирия с ХАМАС не будет до пятницы».

Как сообщалось, в последние дни между Израилем и сектором Газа интенсивность боевых действий снизилась. За минувшую ночь ХАМАС выпустил около 50 ракет, а ВВС Израиля атаковали 40 целей в секторе Газа.

Всего с 10 мая по Израилю выпустили не менее 3750 ракет, около 90% из которых были перехвачены системой ПВО Железный купол.