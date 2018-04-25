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Израиль меняет правила въезда из-за коронавируса

Фото pixabay.com

С 12 марта любой прибывший в Израиль иностранный гражданин обязан соблюдать двухнедельный карантин. Об этом во вторник, 10 марта, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

«Это трудное решение. Но это важно для охраны общественного здоровья, и общественное здравоохранение на первом месте», — сказал он.

Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну, и будет действовать до 23 марта. С четверга все иностранцы, желающие въехать в страну, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.

Израильские СМИ сообщили, что принятая мера будет означать карантин для 300 тысяч граждан в стране с населением около 9 миллионов человек. 

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Также иностранцы, прибывающие в Израиль после 12 марта, должны минимум за пять рабочих дней до пересечения границы уведомить израильское посольство в стране выезда об адресе прохождения карантина и получить ответное письмо, которое станет пропуском на границе.

К настоящему моменту в Израиле зафиксировано 58 случаев инфицирования новым коронавирусом, летальных исходов нет.

korrespondent.net

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