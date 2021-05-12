Израиль назвал условие прекращения ответных ударов

Израиль будет наносить удары по сектору Газа до достижения полной «тишины». Об этом в среду, 12 мая, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает The Jerusalem Post.

«Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о «тишине». В настоящее время нет даты окончания атак», — сказал он.

Ганц отметил, что за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

«Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля», — сказал министр.

«Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан», — добавил он.

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа, в результате чего была уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из террористических отрядов.

«Мы только что уничтожили установку для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским семьям и домам в городах Ашдод и Ашкелон», — говорится в сообщении.

Тем временем СМИ публикуют видеообращение ХАМАС, который угрожает дальнейшими ударами по Израилю.

«Мы продолжаем наш джихад, и мы продолжаем эту битву, и мы не отступим в своем сопротивлении, какой бы ценой и жертвами ни был, и мы докажем всему миру, что Газа с ее сопротивлением воткнет меч в Иерусалим. Аллах Акбар», — приводят слова радикалов СМИ.

Также в ХАМАС заявили, что не боится ядерного оружия Израиля и заявляют, что у них скоро тоже будет такое. Из сектора Газа продолжаются пуски ракет по территории Израиля.

В Израиле после обстрелов со стороны сектора Газа и массовых погромов больницы в центре и на юге страны оказали помощь более 200 пострадавшим, при этом семь человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Haaretz.

В свою очередь, палестинский информационный портал Dunya Al Watan информирует, что за сутки жертвами израильской атаки по сектору Газа стали по меньшей мере 35 палестинцев, в том числе 10 детей, еще более 200 человек получили ранения.

По данным армии Израиля, с 10 мая со стороны сектора Газа выпущено около 1050 ракет и снарядов, 85-90% из них перехвачены системой ПВО Железный купол.