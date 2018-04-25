Израиль одобрил решение Литвы объявить «Хезболла» террористической организацией

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство Израиля в четверг приветствовало решение властей Литвы об объявлении военизированного движения «Хезболла» террористической организацией и запрете на въезд в страну связанным с этой группировкой лицам.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назвал это решение смелым и важным для обеспечения стабильности в регионе. Он призвал все страны Европы объявить «Хезболла» вне закона.

Посол Израиля Йосеф Леви заявил, что таким решением Литва «еще раз не только подтвердила свою дружбу с Израилем, но и продемонстрировала твердый моральный компас, который должен служить примером другим странам Евросоюза».

В четверг правительство Литвы запретило въезд в страну лицам, связынным с военизированным движением «Хэзболла», а также заявило, что данная огранизация является «действующим по террористическим принципам».

Поддерживаемая Ираном организация «Хэзболла» признана Израилем и США террористической организацией. Это движение очень важная политическая сила в Ливане.