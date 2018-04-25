default image
Стартует инициатива Дианы Науседене по созданию базы данных потенциальных доноров крови для борьбы с пандемией

Подробнее...
default image
ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии

Подробнее...
default image
Израиль открыл подземный бункер кризисного управления

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начнут дезинфицировать улицы

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 382, Латвия – 280, Эстония – 640

Подробнее...
default image
В аэропортах Литвы, Клайпедском морском порту и пограничных постах будет дежурить больше солдат

Подробнее...
default image
Северная Македония вступила в НАТО

Подробнее...
default image
Ирландский локдаун: эскалация

Подробнее...
default image
ВОЗ дала рекомендации сидящим дома на карантине

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы перенёс слушание дела 13 января на май

Подробнее...
default image
В Украине зафиксировали 310 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Рецессию в США сравнивают с Великой депрессией

Подробнее...
default image
Intersurgical произведет медикам 1 млн респираторов

Подробнее...
default image
Беларусь не станет отменять парад ко Дню победы

Подробнее...
default image
В связи с остановкой рейсов в России Oro navigacija лишится еще 50% работы

Подробнее...
default image
Папа Римский помолился о завершении эпидемии

Подробнее...
default image
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки

Подробнее...
default image
Показатель потребительского доверия в Литве в марте снизился на 4 пункта

Подробнее...
default image
Опубликованы правила обмена и возврата билетов авиакомпаний

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Израиль открыл подземный бункер кризисного управления

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился открыть подземный бункер кризисного управления, построенный около 10 лет назад в Иерусалимских горах, и изначально предназначенный для управления страной в условиях войны.

Было принято, что из бункера будет действовать национальный центр кризисного управления. По словам источников в окружении Нетаниягу, это еще один инструмент управления и контроля в условиях кризиса, который продлится не одну неделю.

NEWSru.com.il

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600