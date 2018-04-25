Израиль открыл подземный бункер кризисного управления

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился открыть подземный бункер кризисного управления, построенный около 10 лет назад в Иерусалимских горах, и изначально предназначенный для управления страной в условиях войны.

Было принято, что из бункера будет действовать национальный центр кризисного управления. По словам источников в окружении Нетаниягу, это еще один инструмент управления и контроля в условиях кризиса, который продлится не одну неделю.