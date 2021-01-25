Израиль открыл посольство в Абу-Даби

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В Объединенных Арабских Эмиратах открылось посольство Израиля. В Абу-Даби уже прибыл посол Эйтан Ноэ. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МИД Израиля.

«Посольство Израиля в ОАЭ будет способствовать развитию отношений между странами на всех уровнях», — заявили в Министерстве иностранных дел Израиля.

Известно, что израильское посольство открылось в ОАЭ через полгода после того, как правительства двух государств объявили о нормализации отношений.