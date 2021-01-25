Израиль открыл посольство в Абу-Даби

В Объединенных Арабских Эмиратах открылось посольство Израиля. В Абу-Даби уже прибыл посол Эйтан Ноэ. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МИД Израиля.
«Посольство Израиля в ОАЭ будет способствовать развитию отношений между странами на всех уровнях», — заявили в Министерстве иностранных дел Израиля.
Известно, что израильское посольство открылось в ОАЭ через полгода после того, как правительства двух государств объявили о нормализации отношений.
Дипломатическая миссия пока что будет располагаться во временных помещениях, но уже ведутся работы по обеспечению посольства собственным зданием.
Напомним, в середине сентября Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о нормализации отношений. Израиль пообещал прекратить распространение своего суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан.korrespondent.net