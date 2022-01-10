Израиль открыл въезд всем вакцинированным туристам, в том числе и «Спутником V»

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Как сообщает The Times of Israel, Израиль разрешил с 9 января въезжать в страну всем вакцинированным туристам, в том числе и «Спутником V».

Согласно заявлению израильского Минздрава, для въезда иностранцам потребуется предъявить сертификат вакцинации и сдать тесты на коронавирус. Так, первый тест делается до въезда в Израиль, максимум за 72 часа до поездки. Также туристам следует заполнить декларацию для въезда в течение 48 часов перед вылетом.

Привитые «Спутником V» должны сдать серологический тест в аэропорту прилёта. Если в результате тестирования будут обнаружены антитела, иностранцам выдадут «зелёный паспорт» и отправят на трёхдневный карантин с ПЦР-тестом по его окончании. Если антител не обнаружат, придётся пройти полный карантин или покинуть Израиль.

Переболевшим из России въезд запрещён. На сайте Минздрава Израиля уточняется, что в случае перенесённой болезни въезд возможен только при предъявлении документа, «поддающегося электронной проверке». Такие документы выдаются в ряде стран, перечисленных в отдельном списке, и России среди них нет.

Тем, кто решится представить поддельные медицинские документы, грозит запрет на въезд в Израиль на пять лет. Также же меры применят к тем, кто после обнаружения коронавируса откажется пройти карантин или нарушит правила изоляции.