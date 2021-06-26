Израиль отложил открытие границ для вакцинированных туристов

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Издание The Times of Israel пишет, что власти Израиля решили отложить открытие границ для вакцинированных иностранцев в связи с угрозой распространения нового индийского штамма «дельта». Об этом заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

Ранее Израиль планировал с 1 июля открыться для самостоятельных туристов, прошедших полную вакцинацию от COVID-19. При этом нынешнее решение не касается ограниченных по численности организованных тургрупп из стран с низким уровнем заболеваемости.