Израиль планирует эвакуировать евреев России из-за мобилизации

Цель этого решения — желание израильской власти вывезти граждан РФ, имеющих право на репатриацию в Израиль и желающих избежать мобилизации на войну в Украине.

Генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз заявил, что по распоряжению правительства в стране началась подготовка к прибытию новой волны репатриантов.

«Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al», — добавил Ушпиз.

Ранее писали, что РФ с начала войны с Украиной покинули практически 20,5 тыс. евреев.