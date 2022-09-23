Израиль планирует эвакуировать евреев России из-за мобилизации

Израиль не исключает возможность вывоза из России граждан, которые имеют право на репатриацию и не хотят воевать в Украине. Об этом сообщает издание Israel Hayom в четверг, 22 сентября.
Израильский премьер-министр Яир Лапид обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой продолжить рейсы между двумя странами. Число рейсов из России в Израиль будет увеличено. В настоящее время проводятся консультации по этому вопросу.
Цель этого решения — желание израильской власти вывезти граждан РФ, имеющих право на репатриацию в Израиль и желающих избежать мобилизации на войну в Украине.
Генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз заявил, что по распоряжению правительства в стране началась подготовка к прибытию новой волны репатриантов.
«Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al», — добавил Ушпиз.
Ранее писали, что РФ с начала войны с Украиной покинули практически 20,5 тыс. евреев.korrespondent.net