Израиль построит сотни домов на Западном берегу: Палестина возмущена

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Израиль объявил тендеры на строительство около 1300 новых домов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

Тендеры предполагают строительство новых домов в поселениях на Западном берегу — этнических землях палестинцев. В связи с этим МИД Палестины уже заявил о катастрофических последствиях застройки для мирных переговоров.

Кроме того, уже на следующей неделе комитет правительства Израиля по планированию обсудит предложения по строительству еще примерно 3 тысяч новых единиц жилья на Западном берегу.

В свою очередь Госдеп США заявил, что планы Израиля могут усилить напряженность и навредить усилиям по достижению мирного соглашения между народами.

Европейский союз также призвал Израиль прекратить расширение поселений и отменить тендер на строительство жилья за «зеленой чертой», о которых было объявлено днем ранее.

«В соответствии с международным правом поселения являются незаконными и являются серьезным препятствием для достижения справедливого соглашения о сосуществовании двух государств и прочного мира между ними», — говорится в заявлении официального представителя комиссии ЕС.