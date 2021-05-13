Израиль призывает тысячи резервистов

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Армия обороны Израиля во второй раз с начала эскалации конфликта с сектором Газа объявила о мобилизации 7000 резервистов, сообщает newsru.co.il.

11 мая сообщалось, что Минобороны Израиля призывает 5000 резервистов.

Призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции «Страж стен». Резервисты должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Как сообщает The Jerusalem post, глава Минобороны Израиля Бенни Ганц приказал срочно вызывать 10 рот пограничной полиции и распределить их по всей стране, чтобы остановить массовые столкновения между арабским и еврейским населением.

Отмечается, что около 374 человек были арестованы по всему Израилю после интенсивного еврейско-арабского насилия и беспорядков.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал арабские и еврейские народы к прекращению восстаний и к миру.

«Ничто не оправдывает линчевание арабов среди евреев, и ничто не оправдывает линчевание евреев арабами. Мы не приемлем этого. Мы не должны использовать это насилие. Мы вернем контроль и управление в стране. Во всех городах, в смешанных городах, в еврейских городах — повсюду. Давайте объединимся, чтобы выполнить задание, которое мы должны выполнять как граждане нашей страны: восстановить управление, устранить эту анархию, сохранить и восстановить безопасность и мир, которых мы все заслуживаете», — призвал Нетаньяху.

Ранее сегодня ХАМАС возобновил обстрел территории Израиля. За три дня радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю более 1600 ракет. В ответ Армия обороны Израиля поразила более 600 военных целей ХАМАС.Израильские военные разрабатывают несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но решение пока не принято.