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Израиль продлил до 1 июля запрет на въезд иностранцев в страну

Nuotrauka vilnius.lt

Власти Израиля уведомили иностранные авиакомпании, что запрет на въезд в страну для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио KAN.

До 1 июля продлено также действие предписания Минздрава Израиля об обязательном двухнедельном карантине для возвращающихся спецрейсами на родину израильтян. Отмечается, что в предыдущий раз запрет на въезд в страну для иностранцев и положение об изоляции на 14 дней возвращающихся граждан страны продлевались властями в мае и действовали до 15 июня.

В Израиле с 15 мая власти разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая открылись школы, 20 мая — пляжи, с 27 мая была разрешена работа бассейнов, ресторанов и кафе. 30 мая впервые за месяц за 24 часа было выявлено более 100 заразившихся коронавирусом, 6 июня этот показатель достиг 160. Правительство страны 8 июня приняло решение перенести на более поздние сроки реализацию дальнейших шагов по снятию карантинных ограничений, в частности, в тот же день не было возобновлено движение пассажирских поездов, как планировалось.

С 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома.

belta.by

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