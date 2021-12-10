Израиль продлил запрет на въезд иностранцев на 10 дней из-за омикрон-штамма

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Власти Израиля приняли решение продлить до 23 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на работу аэропорта Бен Гурион, включая запрет на въезд иностранцев и обязательную изоляцию возвращающихся израильтян. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению израильских министров «запрещается въезд в Израиль иностранных граждан, за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям», а «вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома».

26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения. Действие этого постановление также было продлено до середины декабря, указывает израильское государственное радио Kan.